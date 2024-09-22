بيرم من كفرملكي: النّصر آتٍ مهما بلغت التضحيات

قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم “إنّ المعركة الآن ليست معركة عمليات لتحرير الأرض بل هي معركة وجودية”. وأضاف “هناك مشروع غربي إستعماري مجرم قاتل ليس في كل وقت يستطيع جلب جيوشه إلى منطقتنا يريد ثكنة موجودة بيننا ويعتدي علينا بها وهي إسرائيل”.

كلام بيرم جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في حسينية بلدة كفرملكي للشهيد السعيد على طريق القدس علي محمد شلبي بمشاركة شخصيات وفعاليات، علماء دين، عوائل الشهداء والأهالي.

ولفت بيرم إلى أنه “عندما تواجه هذه الثكنة فإنك تواجه من زرعها فنحن الآن نواجه مشروعاً عالمياً يبدأ بأمريكا والغرب وينتهي بإسرائيل ومن معهم من كلاب الحراسة الموجودين في منطقتنا فنحن نواجههم جميعا”. وختم “لأن التضحيات عظيمة فإنّ الجائزة التي تنتظرنا من سنخية هذه التضحيات عظيمة جداً”.

المصدر: موقع المنار