المقاومة الاسلامية ردت على اعتداءات العدو واستهدفت قاعدة ومطار رادماد ديفيد العسكري

ردت المقاومة الاسلامية فجر الاحد على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على العديد من المناطق اللبنانية عبر استهداف قاعدة ومطار رادماد ديفيد العسكري الاسرائيلي بعشرات الصواريخ من نوع فادي1 وفادي2، واصابت الصواريخ اهدافها بشكل دقيق ومباشر.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، قامت المقاومة ‏الإسلامية يوم الأحد 22-9-2024 بإستهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك رداً على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 22-9-2024‏

‏18 ربيع الأول 1446 هـ

وكانت المقاومة الاسلامية قد نفذت يوم السبت 21-09-2024 سلسلة عمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وردا على الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، وجاءت العمليات وفقًا للآتي:

1- الساعة 11:10 استهداف موقع جل العلام بقذائف ‏المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

2- استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع ‏لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

3- استهداف مركز تموضع كتيبة إستطلاع 631 التابع للواء غولاني في ثكنة ‏راموت نفتالي بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

4- الساعة 14:00 استهداف ثكنة زرعيت بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

5- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

6- استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصلية ‏من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

7- استهداف تموضع لقوات من لواء الـ300 التابع للفرقة 146 ‏في ثكنة أدميت بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

8- استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة.

9- استهداف المقر المستحدث لفرقة الجليل في اييليت هشاحر بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة.

10- الساعة 17:50 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

11- الساعة 17:50 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

المقاومة الاسلامية ردت على اعتداءات العدو واستهدفت قاعدة ومطار رادماد دافيد العسكري.

المصدر: موقع المنار