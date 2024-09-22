تظاهرة في رام الله رفضاً للعدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة

شارك العشرات في وقفة وتظاهرة انطلاقاً من دوار المنارة، مركز مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ظهر اليوم السبت، تضامناً مع لبنان والمقاومة اللبنانية، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي، وإسناداً لغزة والمقاومة الفلسطينية.

وجاءت الفعالية بدعوة من قوى وفصائل فلسطينية وحراكات شبابية وفعاليات أهلية، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، وشعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي وتحيي المقاومة في لبنان، وتفخر بالشهداء في الضاحية الجنوبية في بيروت وجنوب لبنان.

وهتف المشاركون بشعارات مؤيدة لحزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية، وأخرى لكتائب المقاومة في الضفة الغربية، وأكد المشاركون أن الفعاليات تأتي وفاءً للبنان، ورداً لجميل المقاومة اللبنانية والشعب اللبناني.

المصدر: مواقع