النائب قبلان استنكر العدوان على الضاحية: عندما تعجز الدولة عن حماية شعبها لا بد من البحث عن وسيلة للحماية

دان عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان في حديث له يوم الاحد العدوان الاسرائيلي الذي نفذته طائرات العدو مستهدفة مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال قبلان إن “‏‏الإعتداء الاسرائيلي اليوم على ‎الضاحية الجنوبية ليس على أبناء الضاحية فحسب، بل هو اولاً على الدولة اللبنانية بكل أركانها ومؤسساتها وسيادتها واستقلالها وأمنها”.

واضاف قبلان إن “هذا الاعتداء هو تأكيد أن اسرائيل ومن معها لا يحسبون للدولة أي حساب، وبالتالي عندما تعجز الدولة عن حماية شعبها، لا بد من البحث عن وسيلة للحماية، قالها الإمام ‎الصدر في عام ١٩٧٤ قبل المقاومة وقبل الاحتلال.. ما قاله ‎حق، ‎احذروا وتفكروا وفكروا جيداً. اسرائيل ‎خطر شامل ودائم” .

وكانت طائرات العدو الإسرائيلي شنت يوم الاحد عدوانًا جديدًا على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت فيه مبنى في منطقة الحدث – الجاموس. وأدت الغارة إلى تدمير المكان المستهدف وحدوث دمار في المنطقة المحيطة.

ويأتي هذا العدوان ضمن سلسلة من خروقات وقف إطلاق النار التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ انتهاء العدوان على لبنان في تشرين الثاني من العام الماضي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام