الشهيد المجاهد الجريح عباس محمود صالح – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2024 - 15:14
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بزشكيان: قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية: قادرون على الدفاع عن سيادة الوطن
بزشكيان: قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
إعلام العدو: حزب الله أطلق ما بين 150 و200 صاروخ خلال ساعة واحدة
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية: قادرون على الدفاع عن سيادة الوطن
بزشكيان: قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
بزشكيان: نستطيع أن نتحد والمسلمين جميعا ونخضع الكيان الصهيوني ونوقفه عن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء
رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية الشيخ محمد مهدي كلبيكاني: من المتوقع أن يأتي الرد على العمل الإجرامي باغتيال هنية قريبا
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية: قادرون على الدفاع عن سيادة الوطن
بزشكيان: قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
بزشكيان: نستطيع أن نتحد والمسلمين جميعا ونخضع الكيان الصهيوني ونوقفه عن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء
سرايا القدس : تمكن مجاهدونا من تدمير دبابة ميركافا بعبوة "ثاقب" خلال توغلها في حي الجنينة شرق مدينة رفح
رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية الشيخ محمد مهدي كلبيكاني: من المتوقع أن يأتي الرد على العمل الإجرامي باغتيال هنية قريبا
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية: قادرون على الدفاع عن سيادة الوطن
بزشكيان: قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
بزشكيان: نستطيع أن نتحد والمسلمين جميعا ونخضع الكيان الصهيوني ونوقفه عن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء
الشهيد المجاهد الجريح عباس محمود صالح
منذ 38 mins
21 September، 2024
شهداء على طريق القدس
المصدر:
موقع المنار
المقاومة الاسلامية
حزب الله
شهداء على طريق القدس
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