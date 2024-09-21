الشهيد المجاهد الجريح عباس محمود صالح – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2024 - 15:14

الشهيد المجاهد الجريح عباس محمود صالح

منذ 38 mins 21 September، 2024
عباس محمود صالح
شهداء على طريق القدس

عباس محمود صالح 1

المصدر: موقع المنار

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