الشهيد المجاهد جهاد شفيق خزعل خنافر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2024 - 13:14

الشهيد المجاهد جهاد شفيق خزعل خنافر

منذ 1 ساعة 21 September، 2024
جهاد شفيق خزعل خنافر
شهداء على طريق القدس

جهاد شفيق خزعل خنافر 1

المصدر: موقع المنار

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