الشهيد المجاهد حسن يوسف عبد الساتر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2024 - 13:14

الشهيد المجاهد حسن يوسف عبد الساتر

منذ 1 ساعة 21 September، 2024
حسن يوسف عبد الساتر
شهداء على طريق القدس

حسن يوسف عبد الساتر 1

المصدر: موقع المنار

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