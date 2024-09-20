الشهيد المجاهد بسام حسين فتوني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 09:40
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السيد نصر الله: ما حصل هو عملية إرهابية كبرى وإبادة جماعية ومجزرة وعدوان كبير على لبنان وشعبه ومقاومته وسيادته وأمنه
حركة حماس: المشاهد الوحشية لإلقاء أجساد الشهداء من أسطح المنازل في قباطية بجنين تؤكد مجددًا همجية ووحشية الاحتلال
حركة الجهاد الإسلامي: جريمة قباطية ستزيد من إصرارنا وعزيمتنا على مواصلة طريق المقاومة حتى تحرير أرضنا واستعادة حقوقنا
7 شهداء نتيجة العدوان الصهيوني على بلدة قباطية في جنين بالضفة الغربية المحتلة يوم الخميس
الجهاد الإسلامي: هذا الموقف الصلب والمشرف الذي جاء عقب الاعتداء الإرهابي يعبر عن تلاحم قوى المقاومة في الساحات
الجهاد الإسلامي: هذا الموقف الصلب والمشرف الذي جاء عقب الاعتداء الإرهابي يعبر عن تلاحم قوى المقاومة في الساحات
حماس: نجدّد إشادتنا وتقديرنا لجهاد الإخوة في حزب الله ومشاركتهم الفاعلة والمؤثرة في مسار معركة طوفان الأقصى
المقاومة الإسلامية قصفت موقع المطلة بصلية من صواريخ فلق في اطار الرد على الاعتداءات
الجهاد الإسلامي: هذا الموقف يمثل إفشالاً للمخططات التي تهدف إلى استهداف بيئة المقاومة وعزل غزة
اللواء سلامي: هذه الاعمال ستلقى قريبًا ردًا حاسمًا من جبهة المقاومة
حركة حماس تثمّن ما جاء في خطاب السيّد حسن نصر الله الذي جدّد فيه التأكيد على الموقف المشرّف في مواصلة جبهة الإسناد
حركة حماس: هذا الموقف الذي يشكّل لدى شعبنا ومقاومتنا محلّ تقدير واعتزاز يعدّ صفعة في وجه نتنياهو وحكومته الفاشية
حماس: نجدّد إشادتنا وتقديرنا لجهاد الإخوة في حزب الله ومشاركتهم الفاعلة والمؤثرة في مسار معركة طوفان الأقصى
حماس: على المجتمع الدولي التحرّك لنبذ هذا الكيان وعزله ومحاكمة قادته على جرائمهم
حركة الجهاد الإسلامي: نعبر عن اعتزازنا بخطاب السيد حسن نصر الله الذي جدد فيه الموقف الثابت في مواصلة جبهة الاسناد
الجهاد الإسلامي: هذا الموقف الصلب والمشرف الذي جاء عقب الاعتداء الإرهابي يعبر عن تلاحم قوى المقاومة في الساحات
الجهاد الإسلامي: هذا الموقف يمثل إفشالاً للمخططات التي تهدف إلى استهداف بيئة المقاومة وعزل غزة
الشهيد المجاهد بسام حسين فتوني
منذ 1 ساعة
20 September، 2024
شهداء على طريق القدس
المصدر:
موقع المنار
المقاومة الاسلامية
حزب الله
شهداء على طريق القدس
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