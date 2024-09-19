السيد نصر الله: قائد المنطقة الشمالية الأحمق اقترح إنشاء حزام أمني ونحن نتمنى أن يدخلوا إلى أرضنا اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 18:12
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المقاومة الاسلامية ردت على الاعتداء على مجدل سلم وبليدا بقصف مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي محمد شلبي "باقر" مواليد 1993 من بلدة كفرملكي
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد عبد المنعم جمال عبد المنعم "ملاك" مواليد 2008 من بلدة عيترون
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي حسني زعيتر "أبو طالب" مواليد 1999 من بلدة حدث بعلبك
الرئيس بري خلال تلقيه اتصالاً من الرئيس الفرنسي قدم شرحاً حول تفاصيل الجريمة التي ارتكبتها "إسرائيل" بحق لبنان
بزشكيان: إيران تؤكد وقوفها إلى جانب لبنان حكومةً وشعباً وتطالب المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها
إعلام العدو: إصابة جندي "اسرائيلي" في اشتباكات مع فلسطينيين في قباطية في الضفة الغربية
الهلال الأحمر الفلسطيني: 500 طالب محاصرون من قبل الاحتلال داخل مدرسة في بلدة قباطية جنوب جنين
السيد نصر الله: على مدى يومين كان العدو يريد ان يقتل ما لا يقل عن 5000 انسان خلال دقيقتين
المقاومة الإسلامية زفت الشهيد على طريق القدس حسين علي أمهز "كفاح" مواليد عام 1971 من بلدة نبحا البقاعية
المقاومة الإسلامية زفت الشهيد على طريق القدس بسام حسين فتوني "علاء" مواليد عام 1975 من بلدة خربة سلم الجنوبية
المقاومة الإسلامية زفت الشهيد على طريق القدس جعفر أحمد الحسين "مجاهد" مواليد عام 1989 من بلدة سحمر بالبقاع الغربي
مراسل المنار: غارات للطيران المعادي على بلدات الخيام وكفركلا والطيبة وميس الجبل وبليدا وعيترون وأطراف شيحين وحلتا
وزارة الصحة اللبنانية: 32 شهيداً جراء تفجير أجهزة الاتصالات خلال اليومين الماضيين
الرئيس بري اعتبر أن هذه الجريمة هي جريمة حرب موصوفة وتمنى دعم فرنسا لموقف لبنان في الأمم المتحدة
الرئيس بري: نؤكد ضرورة أن يبادر المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لوقف عدوانها على غزة ولبنان قبل فوات الأوان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: إيران تدين الجريمة الصهيونية البشعة التي استهدفت اللبنانيين
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي يزور عدداً من جرحى الهجوم الإرهابي في لبنان داخل المستشفيات الإيرانية
الخارجية الصينية: نعارض أي انتهاك لسيادة لبنان وأمنه ونولي اهتماماً كبيراً للتطورات هناك
الخارجية الصينية: قلقون من أن تؤدي الأحداث في لبنان إلى تصعيد التوتر الإقليمي وندعو إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة
حركة البناء الوطني الجزائرية تستنكر الجريمة النكراء عبر التفجيرات الالكترونية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في لبنان
عبد الحكيم جمال عبد الناصر يدين عمليات القتل الجماعي الإرهابي التي ينفذها العدو الصهيوني بحق الأبرياء في لبنان وفلسطين
سرايا القدس ــ كتيبة جنين: تمكنا من إيقاع الآليات العسكرية في قباطية بحقل من الألغام المعدة مسبقا في عدة محاور
كتائب شهداء الأقصى ــ جنين: فجرنا عددا من العبوات المعدة مسبقا بآليات العدو المقتحمة لبلدة قباطية في جنين
كتائب القسام: إيقاع رتل من الآليات الصهيونية في كمين مركب في محيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي في رفح
كتائب القسام: تفجير ناقلة جند صهيونية بعبوتي "شواظ" وناقلتي جند أخريين بقذيفة الياسين 105 وقذيفة التاندوم في كمين رفح
السيد نصر الله: قائد المنطقة الشمالية الأحمق اقترح إنشاء حزام أمني ونحن نتمنى أن يدخلوا إلى أرضنا اللبنانية
منذ 21 mins
19 September، 2024
عاجل
السيد نصر الله
التعليقات
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السيد نصر الله: نحن قبلنا هذا التحدي من 8 تشرين الأول واليوم نقبله وأقول لنتنياهو وكيان العدوّ لن تستطيعوا أن تعيدوا سكان الشمال إلى الشمال وافعلوا ما شئتم
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