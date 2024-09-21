مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشمالية والشمالية الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2024 - 16:42
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بزشكيان: قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
بزشكيان: نستطيع أن نتحد والمسلمين جميعا ونخضع الكيان الصهيوني ونوقفه عن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء
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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية: قادرون على الدفاع عن سيادة الوطن
بزشكيان: قوتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضينا
بزشكيان: المسلمون يستطيعون أن يخضعوا العدو الصهيوني حتى لا يستطيع أن يرتكب الجرائم التي نشهدها
بزشكيان: نستطيع أن نتحد والمسلمين جميعا ونخضع الكيان الصهيوني ونوقفه عن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء
مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشمالية والشمالية الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة
منذ 2 يوم
19 September، 2024
عاجل
رفح
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