مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشمالية والشمالية الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2024 - 16:42

مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشمالية والشمالية الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 2 يوم 19 September، 2024
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