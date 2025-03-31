حماس: إجبار الاحتلال أهالي رفح على إخلائها يهدف إلى تعميق الأزمة في غزة

قالت حركة “حماس” إن إجبار جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان محافظة رفح على إخلائها، تحت وطأة القصف والمجازر المستمرة، وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تهجير قسري وتطهير عرقي مكتملة الأركان.

وأكدت الحركة، في بيانٍ لها يوم الإثنين، أن هذه الجريمة الجديدة تهدف إلى تعميق معاناة أبناء غزة العُزَّل، وتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، نتيجة حرب الإبادة والحصار والتجويع التي يمارسها الاحتلال.

ودعت قادة الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المتواصلة في قطاع غزة.

وحملت حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية، التي توفر له الغطاء لمواصلة جرائمه، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة، وعن جرائم الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

كما طالبت كافة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بالتحرك العاجل، وتفعيل إجراءاتها القانونية ضد الاحتلال وقادته، لمحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.

المصدر: مواقع