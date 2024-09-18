عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ب

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 17-09-2024، وفقًا للآتي:



1- بعد مراقبة ‏ومتابعة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع العباد وعند رصد تحرك لِمجموعة من جنوده في محيط ‏الموقع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة.

2- الساعة 01:00 بعد رصدِ هدفٍ ‏للعدو الإسرائيلي في محيط موقع العباد، استهدفه ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏بِصاروخ موجه أصابه بشكلٍ مباشر.

3- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

4- الساعة 11:00 استهداف تجمع لجنود العدو ‏الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 13:00 استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي ‏في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.‏

6- شن هجوم جوي بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على مقر مستحدث لقوة استطلاع من لواء غولاني 631 في ثكنة راموت نفتالي ‏مستهدفة أماكن استقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏بليدا.

7- ‏الساعة 15:10 استهداف موقع الراهب ‏بقذائف المدفعية.‏

المصدر: الاعلام الحربي