سويسرا تكشف النقاب عن كمبيوتر فائق مدعوم بالذكاء الاصطناعي

كشفت جامعة إي تي إتش زيورخ السويسرية النقاب عن حاسوبها الفائق الجديد المسمى «إيه آي بي إس» كأحد أسرع أجهزة الكمبيوتر في العالم، والذي تأمل أن يساعد البلاد في المنافسة على الصدارة في حلول الذكاء الاصطناعي.

وقال وزير الاقتصاد والتعليم والبحث غي بارميلين في كلمة ألقاها في المركز الوطني السويسري للحوسبة الفائقة «إن نموذج إيه آي بي إس هو تعبير عن رؤيتنا لمستقبل يتسم بالمعرفة والتقدم».

وأضاف بارميلين على حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً) أن كمبيوتر «إيه آي بي إس» سيفتح آفاقاً جديدة، ويمهد الطريق للمستقبل، ويضع سويسرا في موقع الصدارة للبحث العلمي.

وفي يونيو حزيران، صُنف الكمبيوتر الفائق السويسري على أنه سادس أقوى كمبيوتر فائق في العالم، رغم أن المركز لم يكن انتهى من بنائه بالكامل في ذلك الوقت، ولم يصل سوى إلى 60 في المئة من إمكاناته.

وقالت جامعة زيورخ في بيان لها، إن هذا الكمبيوتر الجديد هو جزء أساسي من مبادرة «جعل سويسرا مركزاً رائداً عالمياً لتطوير وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي الشفافة والجديرة بالثقة».

من جانبه أضاف أندرياس كراوس رئيس مركز الذكاء الاصطناعي في الجامعة «إن نموذج إيه آي بي إس يجعل من الممكن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة لتطبيقات مهمة، على سبيل المثال، في أبحاث الطب والمناخ».

وتستخدم خدمة الطقس الوطنية ميتيو سويس MeteoSwiss بالفعل كمبيوتر «إيه آبي بي إس» لإنتاج نموذج عالي الدقة للتنبؤ بالطقس، بما يعكس تضاريس سويسرا المعقدة للجبال والوديان بشكل أفضل.

وبحسب ميشيل دي لورنزي، نائب مدير المركز الوطني السويسري للحوسبة الفائقة، فإن الكمبيوتر المحمول التجاري سيستغرق 40 ألف عام للقيام بالعمليات التي يمكن لجهاز «إيه آي بي إس» الفائق القيام بها في يوم واحد.

المصدر: سي ان ان