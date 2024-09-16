طوفان الاٌصى | حرب كيان الاحتلال على غزة تدخل يومها الـ 346 تواليا إستهداف متواصل ونسف لمنازل المواطنين

دخلت جريمة الإبادة الجماعية والحرب العدوانية، التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الإثنين، يومها الـ 346 على التوالي، واستهدفت قوات الاحتلال، بقصف جوي ومدفعي وإطلاق نار من قبل الزوارق الحربية، عدة مناطق وأحياء ومنازل مأهولة في مختلف أنحاء القطاع المنكوب، ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة وفقدان آخرين.

وارتكبت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، مجزرة جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، عقب قصف منزلًا مأهولًا لعائلة “بهلول” في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأسفر الاستهداف الإسرائيلي، بالطيران الحربي، عن استشهاد 4 مدنيين؛ بينهم مُسنة، وإصابة وفقدان آخرين، وقال الدفاع المدني، إن طواقمه تبحث عن طفلين مفقودين بقصف الاحتلال منزل عائلة بهلول في منطقة أبو اسكندر شمالي مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية وطبية متطابقة، أن 5 شهداء من عائلة “البورنو”، ارتقوا في وقت سابق من يوم الأحد، بعد استهداف الاحتلال لمحيط مجمدات طافش أثناء ذهابهم لتفقد منزلهم بحي الزيتون في مدينة غزة.

ووفقًا لمعطيات نشرها المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، فإن عدوان الاحتلال وقصفه لمراكز الإيواء والمنازل المأهولة واستهداف المدنيين وتجمعاتهم، قد أدى لارتقاء 24 مواطنًا مدنيًا وإصابة وفقد العشرات.

وكانت قد شنّت طائرات الاحتلال الحربية، فجر الإثنين، غارة جوية واحدة على الأقل استهدفت مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة

وواصلت آليات الاحتلال العسكرية، إطلاق النار بشكل مكثف جنوب غربي مدينة غزة. بينما نسف جيش الاحتلال مبان سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي غزة. وأُبلغ عن 6 شهداء وعدد من الجرحى والمفقودين، جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة بصل، الليلة الماضية، جنوب مسجد الشمعة، بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني، بأن 6 شهداء ارتقوا، بينهم طفلان وسيدة، بالإضافة لعدد من الإصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة “بصل” بحي الزيتون في مدينة غزة. كما واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، تزامنًا مع إطلاق قنابل إنارة، المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي غارات جوية بالتزامن مع قصف مدفعي من الدبابات على حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف وسط المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، بشكل مكثف ومتتابع، الليلة الماضية، محيط “برج عوض” في حي الجنينة شرق مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار مُكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية غربي المدينة.

هذا وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و206 شهداء، بالإضافة لـ 95 ألفًا و337 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، وفقاً لبيان وزارة الصحة.

المصدر: موقع المنار + وكالات فلسطينية