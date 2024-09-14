مجاهدو المقاومة شنّوا هجومًا جويًا على تموضع مستحدث للواء 769 من فرقة الجليل في عين “مرغليوت” غرب “كريات شمونة” وأصابت أهدافها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 14 2024 - 20:38
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
14 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الإسلامية ردت على الاعتداء على كفررمان وقصفت قاعدة يفتاح اليفليط شمال غرب بحيرة طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا
قاعدة يفتاح اليفليط هي مقر لواء المدفعية والصواريخ الدقيقة 282 وقيادة فرق احتياط ومركز تسليح متقدّم وتحوي مخازن طوارئ
مجاهدو المقاومة شنّوا هجومًا جويًا على تموضع مستحدث للواء 769 من فرقة الجليل في عين “مرغليوت” غرب “كريات شمونة” وأصابت أهدافها بدقة
منذ 55 mins
14 September، 2024
عاجل
الجبهة اللبنانية
المقاومة الاسلامية
حزب الله
مواقع العدو
التعليقات
ذات صلة
تقرير مصور | المقاومة الاسلا مية تواصل عملياتها على مواقع العدو الاسرائيلي وتحقق اصابات مباشرة
الشيخ نعيم قاسم: خبر خسائر العدو من جراء “عملية الأربعين” موثوق
مجاهدو المقاومة استهدفوا ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابوها إصابة مباشرة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}