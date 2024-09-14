صحيفة “معاريف” العبرية: إن توسيع نطاق إطلاق الصواريخ ليشمل صفد وبحيرة طبريا ليس من قبيل الصدفة فقد تبنى حزب الله تكتيكاً جديداً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 18:58
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المقاومة الإسلامية ردت على الاعتداء على كفررمان وقصفت قاعدة يفتاح اليفليط شمال غرب بحيرة طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا
قاعدة يفتاح اليفليط تبعد عن الحدود اللبنانية 18 كلم وتتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو وتستهدف للمرة الأولى
سرايا القدس-كتيبة نابلس: التصدي لقوات الاحتلال بمخيم العين واستهدافها بعبوة ناسفة وتحقيق إصابات مؤكدة
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: معركة اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس مستمرة بكل فاعلية وتأثير
السيد الحوثي: لو حظي الشعب الفلسطيني ومجاهدوه بجزء من الدعم الغربي للعدو لكان واقع المعركة مختلفا تماما
السيد الحوثي: الأمريكي كما الإسرائيلي مجرمون وأكثر ضحاياهم من الأطفال والنساء في كل الجبهات وكل البلدان المستهدفة
صحيفة “معاريف” العبرية: إن توسيع نطاق إطلاق الصواريخ ليشمل صفد وبحيرة طبريا ليس من قبيل الصدفة فقد تبنى حزب الله تكتيكاً جديداً
منذ 2 ساعة
14 September، 2024
عاجل
الجبهة اللبنانية
المقاومة الاسلامية
حزب الله
صفد
طبريا
طوفان الأقصى
كيان العدو
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