اعلام العدو: عشرات الانفجارات سمعت في مدينة صفد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 03:22

اعلام العدو: عشرات الانفجارات سمعت في مدينة صفد

منذ 2 ساعة 13 September، 2024
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