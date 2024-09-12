المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 05:58

المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الإسرائيلي

منذ 29 mins 12 September، 2024
المقاومة الاسلامية
الجبهة اللبنانية - طوفان الأقصى - لبنان

تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وردا على العدوانية الصهيونية التي تستهدف السيادة اللبنانية.

وفي السياق استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:00 من فجر يوم الخميس موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة.

1-  بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:00 من فجر يوم الخميس 12-09-2024 موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 12-9-2024‏
‏08 ربيع الأول 1446 هـ

المصدر: الاعلام الحربي

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