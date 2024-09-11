ميقاتي خلال جلسة الحكومة: سنقدم شكوى لمجلس الامن ضد الاعتداءات الصهيونية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 22:00

ميقاتي خلال جلسة الحكومة: سنقدم شكوى لمجلس الامن ضد الاعتداءات الصهيونية

منذ 1 ساعة 11 September، 2024
نجيب ميقاتي
لبنان

عقدَ مجلسُ الوزراء اللبناني جلسةً دعا إليها رئيسُ حكومةِ تصريفِ الاعمال نجيب ميقاتي بصورةٍ عاجلة، واستُهلت بالوقوفِ دقيقةَ صمتٍ حِداداً على رئيسِ الحكومةِ الراحل سليم الحص قبل مناقشة التطورات في الجنوب وعمل هيئة الطوارئِ الحكوميةُ في ملف النازحين .

وخلال الجلسة أعلن ميقاتي انَ لبنانَ بصددِ تقديمِ شكوىً جديدةٍ الى مجلسِ الامنِ ازاءَ الاعتداءاتِ الصهيونيةِ ضدَ المدنيين وطواقمِ الدفاع المدني.

هذا واقرت الجلسةُ معظمَ البنودِ المطروحةِ على جدولِ اعمالِ الحكومة واحالت مشروعَ قطع الحساب عن العام 2020 الى مجلس النواب.

المصدر: قناة المنار

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