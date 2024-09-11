شولتس يتحدث عن ضرورة عقد مؤتمر جديد حول أوكرانيا بحضور روسيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال مناقشة الميزانية في البوندستاغ، على ضرورة عقد مؤتمر آخر لحل النزاع في أوكرانيا، مع ضرورة مشاركة روسيا فيه.

وأضاف شولتس “وسأقولها مرة أخرى، لقد حان الوقت الآن لكي نقوم بدراسة الإمكانيات والفرص المتاحة. وهذا صحيح عندما يقول فلاديمير زيلينسكي، وعندما أكرر أنا ذلك مرة أخرى، إننا بحاجة إلى مؤتمر سلام آخر ويجب أن تكون روسيا موجودة على طاولة المفاوضات”.

وتابع المستشار “هذه هي المهمة التي يتعين علينا الآن التعامل معها من أجل معرفة ما يحدث”.

وفي تموز/يوليو الماضي، قال زيلينسكي، إنه يعتقد أن ممثلي روسيا يجب أن يحضروا “قمة السلام المقبلة” حول أوكرانيا. وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن سلطات كييف تسعى لعقد مؤتمر حول حل الأزمة ودعوة ممثلين روس إليه، ومن المفترض أن يعقد الاجتماع قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد حدد شروط روسيا، لبدء المفاوضات ومن بينها انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وتخلي كييف عن خططها للانضمام إلى حلف “الناتو”، وإعلانها الحياد والتخلي عن أي مساع للحصول على أسلحة النووية.

وعقد في سويسرا يومي 15 و16 حزيران/يونيو الماضي مؤتمر هزيل حول “السلام في أوكرانيا” دون دعوة روسيا إليه، وصفه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بـ”السريالي”.

المصدر: روسيا اليوم