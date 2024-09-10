الدفاع المدني في غزة: انتشال عدد كبير من الشهداء والمصابين بينهم حالات بتر بالأطراف ولا تزال طواقمنا تبحث عن مفقودين بين خيام النازحين غرب خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 10 2024 - 03:18

الدفاع المدني في غزة: انتشال عدد كبير من الشهداء والمصابين بينهم حالات بتر بالأطراف ولا تزال طواقمنا تبحث عن مفقودين بين خيام النازحين غرب خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 26 mins 10 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة