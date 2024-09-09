هجوم المسيرات الانقضاضية على شمال عكا ‌‏أصاب بدقة تموضع ضباط وجنود العدو‏ ردا على ‌‏اعتداءات العدو على خربة سلم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 14:52

هجوم المسيرات الانقضاضية على شمال عكا ‌‏أصاب بدقة تموضع ضباط وجنود العدو‏ ردا على ‌‏اعتداءات العدو على خربة سلم

منذ 10 mins 9 September، 2024
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