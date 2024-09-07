تقرير مصور | في مستوطنات الشمال .. الكذب متواصل من حكومة العدو على المستوطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 22:36
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تقرير مصور | في مستوطنات الشمال .. الكذب متواصل من حكومة العدو على المستوطنين
منذ 1 ساعة
7 September، 2024
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
-
كيان العدو
تواصل حكومة العدو كذبها على المستوطنين في مستوطنات الشمال.
المصدر:
قناة المنار
الجبهة اللبنانية
حزب الله
صواريخ المقاومة
كيان العدو
مستوطكنات الشمال
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