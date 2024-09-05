عمليات المقاومة الاسلامية ضد ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 04-09-2024، وفقًا للآتي:
1- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في ديشون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي عيتا الشعب والخيام.
2- الساعة 14:30 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 15:00 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 15:00 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 15:50 استهداف موقع حانيتا بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
6- الساعة 16:30 استهداف موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.
7- الساعة 19:40 استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي التي تعتدي على أهلنا وقرانا من الزاعورة بِصلية من صواريخ الكاتيوشا.
8- إدخال المستوطنة الجديدة نؤوت مردخاي على جدول نيران المقاومة الإسلامية وقصفها للمرة الأولى بِصلياتٍ من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الآمنة وخصوصاً في بلدات مركبا وطلوسة والقنطرة وقبريخا، والتي أدت إلى استشهاد مواطنة وجرح اثنين آخرين.
المصدر: الاعلام الحربي