جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة لاقتحام مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 03:32

جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة لاقتحام مدينة جنين

منذ 2 ساعة 3 September، 2024
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