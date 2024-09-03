عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 02-09-2024، وفقًا للآتي:

1- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

2- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

3- الساعة 10:10 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في ‏مرتفع عداثر بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

4- استهداف مستعمرات عين ‏يعقوب وجعتون ويحيعام بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء صباح ‏اليوم على بلدة الناقورة.

5- الساعة 15:55 استهداف موقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 15:55 استهداف موقع زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

7- استهداف مستعمرات عين ‏يعقوب وجعتون ويحيعام بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء صباح ‏اليوم على بلدة الناقورة.

8- الساعة 18:20 استهداف موقع المنارة ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

9- الساعة 18:50 استهداف موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

المصدر: الاعلام الحربي