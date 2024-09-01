صحيفة “يديعوت أحرونوت” : هذا الصباح الذي تدرك فيه “إسرائيل” إن لم تكن قد أدركت بعد أنها أصبحت وقوداً للمدافع لبقاء حكومة نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 14:40

صحيفة “يديعوت أحرونوت” : هذا الصباح الذي تدرك فيه “إسرائيل” إن لم تكن قد أدركت بعد أنها أصبحت وقوداً للمدافع لبقاء حكومة نتنياهو

منذ 28 mins 1 September، 2024
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