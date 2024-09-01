كيان العدو | الآلاف يتظاهرون في “تل أبيب” للمطالبة بابرام صفقة تبادل الأسرى واجراء انتخابات مبكرة

تظاهر آلاف المستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، شمال “تل أبيب”، تنديداً بحكومة الكيان الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، التي لا تكترث لمطالبهم بابرام صفقة لاعادة الأسرى.

وأغلق مستوطنون صهاينة شارع أيالون” في “تل أبيب” للمطالبة للمطالبة بإنجاز صفقة لتبادل الأسرى، واجراء انتخابات مبكرة، في الكيان الاسرائيلي.

كما نصب المحتجون الإسرائيليون، أمس الجمعة، عدداً من الخيم في شارع “روتشيلد”، المركز المالي في “تل أبيب”، في إطار خطوة احتجاجية لمطالبة حكومة نتنياهو بالتوصل إلى صفقة فورية لتبادل الأسرى.

وكان منتدى عائلات الأسرى “الإسرائيليين” قد قاد قافلةً من المركبات من ساحة الأسرى في “تل أبيب” إلى حدود غزة، يوم الأربعاء الماضي، رافعين نفس المطالب المتمحورة حول ضرورة اتمام صفقة للتبادل. وقال المنتدى في بيان أعلن فيه عن القافلة إنّ “فرصة إعادة الجميع تتضاءل مع كل يوم يمر”.

المصدر: وكالات