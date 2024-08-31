مراسل المنار: طائرات الاحتلال الحربية تشن غارة على بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 21:00

مراسل المنار: طائرات الاحتلال الحربية تشن غارة على بلدة عيتا الشعب

منذ 15 mins 31 August، 2024
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