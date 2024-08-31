أمر قضائي بإغلاق فوري لمنصة «إكس» في البرازيل

أصدر قاضي المحكمة العليا في البرازيل، أمس الجمعة، أمراً بالتعليق الفوري لمنصة التواصل الاجتماعي «إكس» في البلاد، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة للشركة لتعيين ممثل قانوني لها في البرازيل.

ويعد هذا القرار أحدث تطور في النزاع المستمر بين قاضي المحكمة العليا ورجل الأعمال إيلون ماسك، حيث شمل الخلاف أيضاً تجميد الحسابات المالية لشركة «ستارلينك»، المتخصصة في توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، في البرازيل.

ينص القرار على تعليق كامل وفوري لمنصة «إكس» في جميع أنحاء البلاد، حتى يتم الامتثال الكامل لجميع أوامر المحكمة ذات الصلة، بما في ذلك دفع غرامات مالية بقيمة 18.5 مليون ريال برازيلي (3.28 مليون دولار) وتعيين ممثل قانوني للشركة في البرازيل.

من جانبه، أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الجمعة ضرورة أن يحترم إيلون ماسك قرارات المحكمة العليا في البلاد.

وعلى الرغم من هذا القرار، استمرت منصة «إكس» في العمل بشكل طبيعي في البرازيل صباح الجمعة، وأشارت المنصة إلى أنها تتوقع أن يأمر قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، بحظر الموقع قريباً.

وفي تصريحاته لإحدى الإذاعات المحلية، قال لولا: «أي شخص، مهما كان مكانه أو حجم استثماراته في البرازيل، يجب أن يلتزم بالدستور والقوانين البرازيلية».

وأضاف: «امتلاك الكثير من المال لا يعني أن الشخص مَعفي من احترام القانون».

وقبل صدور هذا القرار الأخير، هاجم ماسك القاضي عبر منصته، واصفاً إياه بأنه «ديكتاتور شرير»، وانتقد الحكم المتعلق بشركة «ستارلينك»، معتبراً أنه غير قانوني ويعاقب بشكل غير عادل المساهمين الآخرين والمواطنين البرازيليين على حد سواء.

يُذكر أن القانون البرازيلي يُلزم جميع شركات الإنترنت بتعيين ممثل قانوني في البلاد يكون مسؤولاً عن تلقي الأوامر القضائية والتعامل مع الأمور القانونية المتعلقة بأعمال الشركة.

المصدر: cnn عربي