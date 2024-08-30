المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 16:52

المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع العدو الاسرائيلي

منذ 1 ساعة 30 August، 2024
المقاومة الاسلامية - حزب الله
الجبهة اللبنانية - طوفان الأقصى - لبنان

واصلت المقاومة الاسلامية عملياتها ضد مواقع العدو الاسرائيلي دعما لغزة وأهله ومقاومتها وردا على العدوانية الصهيونية ضد لبنان وشعبه.

 

1- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:37) من بعد ظهر يوم الجمعة 30-8-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‌‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 30-8-2024‏
‏25 صفر 1446 هـ
2- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:47) من بعد ظهر يوم الجمعة 30-8-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‌‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 30-8-2024‏
‏25 صفر 1446 هـ

المصدر: الاعلام الحربي

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