المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع العدو الاسرائيلي

واصلت المقاومة الاسلامية عملياتها ضد مواقع العدو الاسرائيلي دعما لغزة وأهله ومقاومتها وردا على العدوانية الصهيونية ضد لبنان وشعبه.

1- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:37) من بعد ظهر يوم الجمعة 30-8-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‌‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 30-8-2024‏

‏25 صفر 1446 هـ

2- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:47) من بعد ظهر يوم الجمعة 30-8-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‌‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 30-8-2024‏

‏25 صفر 1446 هـ

المصدر: الاعلام الحربي