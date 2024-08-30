أمطار خفيفة تلوح في الأفق.. كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، وأدنى منها في الداخل وعلى المرتفعات، علماً أن كتل هوائية معتدلة الحرارة ستسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من يوم الأحد، بسبب تمركز كتل هوائية باردة نسبياً في الطبقات العليا للحوض الشرقي، مع فرص لتساقط أمطار شمالاً.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر اّب في بيروت بين ٢٥ و ٣٣، طرابلس بين ٢٣ و ٣٢، وفي زحلة بين ١٨ و ٣٥ درجة .

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل إضافي وطفيف على الجبال وفي الداخل. كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية لتصل أحياناً الى ٦٠ كلم/س، ويرتفع معها موج البحر.

السبت:

غائم جزئياً مع ضباب كثيف على الجبال وانخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية. تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود ٦٥ كلم/س، ونحذر من ارتفاع موج البحر، حيث يتخطى المتر والنصف خاصة في المناطق الشمالية، كما يتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية بعد الظهر.

الأحد:

غائم جزئياً إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة مع أجواء مهيئة لظهور خلايا رعدية منفردة شمالاً.

الإثنين:

غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، مع أجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة.

–الحرارة على الساحل من 19 الى 25 درجة، فوق الجبال من 13 الى 20 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 53 كم/س، تنشط شمالا لتصل الى 45 كم/س.

-الانقشاع: جيد يسوء على المرتفعات بسبب تكون الضباب وهطول الامطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل : بين 65 و95 %

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

–الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام