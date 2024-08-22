الطقس غداً قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية بينما تستقر في الداخل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وفوق الجبال، بينما تتخطاها بشكل بسيط في الداخل .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 23 و 32، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية بينما تستقر في الداخل .

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل ويتوقع تساقط الرذاذ المتفرق خلال الليل على المرتفعات الشمالية.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجبلية .

-الحرارة على الساحل من 27 الى 32 درجة، فوق الجبال من 21 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 37 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا ، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم /س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام