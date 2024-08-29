جرافات الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية والهدم في أحياء مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 00:02

جرافات الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية والهدم في أحياء مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية

منذ 56 mins 28 August، 2024
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