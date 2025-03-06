لليوم الـ39.. الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيّميها ويهدم منازل المواطنين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم لليوم الـ39 على التوالي، ولليوم الـ26 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وهدم للمنازل وتدمير للبنية التحتية.

وشرعت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، في هدم عدد من المنازل والمباني السكنية في حارة المنشية بمخيم نور شمس، وذلك بعد إصدار إخطارات يوم أمس بهدم 17 منزلاً، بذريعة شق طريق جديد يهدف إلى تغيير المعالم الجغرافية للمخيم. وتعود ملكية هذه المنازل لعائلات: حمد، وعليان، واعمر، وشهاب، وشلبي، ويونس، وغنام، ومشارقة، وعلاجمة، وأبو شعلة، وسعايدة.

وقد أمهلت قوات الاحتلال أصحاب هذه المنازل ساعتين فقط لدخول المخيم وإخلاء ممتلكاتهم، لكنها في الوقت نفسه أعاقت عمليات الإخلاء، وأطلقت الأعيرة النارية تجاه السكان لإرهابهم.

“شقا عمري راح”.. المُسن هشام شحادة، ينهار باكياً عند عودته لمنزله الذي دمره الاحتلال بمخيم نور شمس في طولكرم. pic.twitter.com/efUu6eKRUv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 5, 2025

ويشهد مخيم نور شمس تصعيدًا مستمرًا منذ بدء العدوان، حيث تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات الهدم والمداهمات المتكررة، بعد تفجير أبواب المنازل وإجبار سكانها على النزوح القسري، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية. كما يتعرض المخيم لتدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات، بما في ذلك المنازل والمتاجر التي طالتها عمليات الهدم والتفجير والحرق.

وفي الأيام الأخيرة، هدمت جرافات الاحتلال أكثر من 11 منزلًا، في إطار مخطط يستهدف شق طريق يمتد من ساحة المخيم إلى حارة المنشية.

وفي مخيم طولكرم، يواصل الاحتلال فرض حصاره المشدد، ويمنع الدخول إليه أو الخروج منه، بينما تنتشر دورياته الراجلة في أزقة المخيم وأحيائه. كما تداهم قوات الاحتلال المنازل الفارغة من سكانها، وتخرب محتوياتها، في حين أجبرت، خلال ساعات الليل، المواطنين على مغادرة منازلهم في حارة المطار بعد اقتحامها.

تقرير مصور | دون توقف يتابع العدوان الصهيوني حملته على الضفة الغربية في استباحة وتصعيد مستمرين pic.twitter.com/BxGWazb6SH

— قناة المنار (@TVManar1) March 5, 2025

وأفاد شهود عيان بأن جرافات الاحتلال تواصل تجريف الشوارع والممتلكات، وتغلق مداخل وأزقة الأحياء بالسواتر الترابية، بما في ذلك المدخل الشمالي الرئيسي للمخيم، الذي يشهد دمارًا غير مسبوق.

وفي سياق متصل، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية مصحوبة بصهريج للوقود إلى المدينة ومخيّميها، وتمركزت أمام المباني السكنية التي استولت عليها في شارع نابلس الرابط بين مخيمي طولكرم ونور شمس، ما أدى إلى عرقلة حركة المركبات والمواطنين.

كما تواصل قوات الاحتلال الاستيلاء على عدد من المنازل في ضاحيتي ذنابة وعزبة الجراد، شرق طولكرم، بعد إجبار سكانها على مغادرتها وتحويلها إلى مواقع عسكرية وأماكن لتمركز القناصة.

وفي تطور آخر، استقدمت قوات الاحتلال مدرعات عسكرية من الحواجز المقامة على مداخل طولكرم الجنوبية والشرقية، واقتحمت بلدة عنبتا ومدخل المدينة الجنوبي، قبل أن تعود إلى مواقعها عند الحواجز.

وأسفر العدوان المتواصل على المدينة ومخيّميها حتى اللحظة عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وسيدتان، إحداهما حامل في شهرها الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح أكثر من 9,000 شخص من مخيم نور شمس، و12,000 شخص من مخيم طولكرم.

المصدر: وكالة وفا