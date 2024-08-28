قوات العاصفة – كتيبة جنين: يواصل مقاتلونا الاشتباك مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة ومخيم جنين بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص المركز والعبوات الناسفة محلية الصنع – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 28 2024 - 22:22
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
القناة 14 العبرية: اصابة جندي اسرائيلي جراء استهدافه من مسلحين في مخيم جنين
حركة حماس تعبر عن تقديرها لجمهورية ناميبيا لمنعها رسو سفينة كانت تحمل أسلحة متجهة للكيان الصهيوني
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ندين عملية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية بطريقة تنتهك القانون الدولي
مجلس الأمن يوافق بالإجماع على تمديد مهمة قوات اليونيفيل في لبنان
قوات العاصفة – كتيبة جنين: يواصل مقاتلونا الاشتباك مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة ومخيم جنين بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص المركز والعبوات الناسفة محلية الصنع
منذ 43 mins
28 August، 2024
عاجل
كتيبة جنين
التعليقات
ذات صلة
سرايا القدس-كتيبة جنين: استهدفنا معسكر سالم ومستوطنة شاكيد بصليات من الرصاص وحققنا إصابات مباشرة
سرايا القدس- كتيبة جنين: استهدفنا قوات الاحتلال بوابل من الرصاص والعبوات الناسفة خلال مرورها من بلدة السيلة الحارثية شمالي الضفة
سرايا القدس- كتيبة جنين – مجموعات كفردان: يخوض مجاهدونا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة كفردان ويستهدفون آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}