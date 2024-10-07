سرايا القدس- كتيبة جنين- مجموعات جبع : يتصدى مقاتلونا في لقوات العدو والآليات المقتحمة في محور الحصان ويمطرون قوات المشاة والأليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة محققين إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 07:12

سرايا القدس- كتيبة جنين- مجموعات جبع : يتصدى مقاتلونا في لقوات العدو والآليات المقتحمة في محور الحصان ويمطرون قوات المشاة والأليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة محققين إصابات مباشرة

منذ 2 ساعة 7 October، 2024
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