الامام الخامنئي: لإيران القدرة على التأثير على دول المنطقة والعالم وهذا ليس بالأمر الهين والبسيط – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 27 2024 - 12:50

الامام الخامنئي: لإيران القدرة على التأثير على دول المنطقة والعالم وهذا ليس بالأمر الهين والبسيط

منذ 17 mins 27 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة