رويترز نقلا عن شهود عيان: سماع دوي انفجارات كبيرة في العاصمة الأوكرانية كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 05:14

رويترز نقلا عن شهود عيان: سماع دوي انفجارات كبيرة في العاصمة الأوكرانية كييف

منذ 1 ساعة 27 August، 2024
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