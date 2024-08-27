عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 26-08-2024، وفقًا للآتي:
1- الساعة 14:00 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع راميا بمحلّقة إنقضاضيّة وإصابتها إصابة مباشرة.
2- شنّ هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة شراغا مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة، كردٍ على الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في مدينة صيدا المقاومة.
3- شن هجوم جوّي بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى اللبنانية الجنوبية الصامدة.
المصدر: الاعلام الحربي