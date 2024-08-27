عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 26-08-2024، وفقًا للآتي:

1- الساعة 14:00 استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع راميا بمحلّقة إنقضاضيّة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- شنّ هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة ‏شراغا مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة، كردٍ على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في مدينة صيدا المقاومة.

3- شن هجوم جوّي ‏بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر مستهدفة ‏أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت ‏أهدافها بدقة، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى اللبنانية الجنوبية الصامدة.

المصدر: الاعلام الحربي