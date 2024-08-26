السيد مقتدى الصدر: نرى حزب الله في لبنان وحيداً في مواجهة العدو الصهيوني دفاعاً عن الأراضي اللبنانية

دعا زعيم التيار الوطني الشيعي العراقي السيد مقتدى الصدر الله عزّ وجلّ أن يحمي لبنان الحبيبة وشعبها العظيم ومجاهديها من كل الشرور وأن يجنّبها العدوان والحرب الصهيونية.

وقال وقال السيد الصدر في تغريدة له على موقع “اكس”: “كما لم يكن في العراق غير جيش الإمام المهدي مقاوماً للاحتلال في عام2003 فإننا نرى حزب الله في لبنان وحيداً في مواجهة العدو الصهيوني دفاعاً عن الأراضي اللبنانية وسيادتها وكرامتها وسلامتها كما كان نهج زعيمها المغيب السيد موسى الصدر”.

وأضاف، “ولأننا نعلم المعنى الحقيقي لأن تكون وحيداً في ساحة الصراع، وأكد، أن “العدو الصهيوني بأفعاله الإرهابية وتعديه القوانين الدولية وبدعم من كبيرة الشرّ أمريكا إنما يخط نهايته المحتومة”.

ودعا، “المجتمع الدولي لوقف الإرهاب الصهيوني لتجنيب المنطقة شرّ الحروب والهيمنة الصهيونية الظالمة”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية