قصف مدفعي يستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 05:12

قصف مدفعي يستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 29 mins 26 August، 2024
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