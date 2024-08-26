زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 03:18

زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

منذ 16 mins 26 August، 2024
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