منظمة الصحة العالمية: من بين هؤلاء 3288 طفلا مصابا بسوء التغذية الحاد وذلك بعد فحص نحو 240 ألف طفل في القطاع منذ بداية العام الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 00:48

منظمة الصحة العالمية: من بين هؤلاء 3288 طفلا مصابا بسوء التغذية الحاد وذلك بعد فحص نحو 240 ألف طفل في القطاع منذ بداية العام الحالي

منذ 58 mins 24 August، 2024
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