مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف بلدة علما الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 19:46
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مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف بلدة علما الشعب
منذ 1 ساعة
24 August، 2024
عاجل
علما الشعب
قصف اسرائيلي
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