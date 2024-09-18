قصف مدفعي يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 02:06

قصف مدفعي يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة

منذ 2 ساعة 18 September، 2024
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