مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني خرق جدار الصوت في  ‫أجواء منطقة النبطية ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 02:26

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني خرق جدار الصوت في  ‫أجواء منطقة النبطية ومحيطها

منذ 54 mins 22 August، 2024
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