مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارتين على  ‫بلدتي الخيام وكفرشوبا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 02:24

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارتين على  ‫بلدتي الخيام وكفرشوبا في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 22 August، 2024
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