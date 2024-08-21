الموسوي من النبي شيت: استهداف المواطنين في بيوتهم الآمنة لن يزيدهم إلا دعما للمقاومة

شيع أهالي بلدة النبي شيت والجوار وجمهور المقاومة، الشهيد علي أحمد الموسوي الذي استشهد جرّاء الغارة الإسرائيلية على بلدة النبي شيت، في موكب مهيب وحاشد.

وانطلق موكب التشييع من حسينية الإمام الحسن (ع)، بعد أن تقبلت عائلته التعازي والتبريكات، بمشاركة المستشار السياسي للأمين العام ل”حزب الله” السيد حسين الموسوي، عضوي “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور ابراهيم الموسوي والدكتور ايهاب حماده، مسؤول منطقة البقاع الدكتور حسين النمر وفاعليات دينية وسياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.

وتقدم الموكب حملة الرايات والصور، ونثرت عليه الورود والأرز، على أصداء هتافات التأييد للمقاومة والتنديد بأميركا وإسرائيل، وصولا إلى جبانة البلدة حيث ووري في الثرى بعد أن أمّ الصلاة على الجثمان السيد حسن جعفر الموسوي.

وأكد الموسوي أن “استهداف المواطنين في بيوتهم الآمنة لن يزيدهم إلا تمسكا بخيار الدفاع عن وطنهم، ودعمهم للمقاومة، وأن الوحشية الصهيونية التي يمارسها العدو على الأبرياء في البقاع والجنوب وصولا إلى غزة وحدت الدماء التي ستنتصر على السيف في نهاية المطاف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام