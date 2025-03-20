النائب الموسوي : تصريحات وزير الخارجية اللبناني “صك براءة ‏مفتوح” للعدو للمضي في إجرامه

اعتبر عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، النائب إبراهيم الموسوي، أن تصريحات وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، والتي اتهم فيها حزب الله بالـ”التنصل” من اتفاق وقف إطلاق النار، تشكل “صك براءة ‏مفتوح” للعدو الإسرائيلي “للمضي في إجرامه”.

وأشار الموسوي، في بيان وزعته العلاقات الإعلامية في حزب الله، إلى أنها “ليست المرة الأولى التي ينبري فيها وزير الخارجية لكيل الاتهامات وترويج الافتراءات بحق حزب الله في ‏ظلّ ‏استمرار تمادي العدو المحتل في تغوله ضدّ لبنان واللبنانيين من خلال تسعير جرائمه وانتهاكاته ‏اليومية للسيادة ‏وقتلاً للبنانيين في خرق مستمر وفاضح للقرار الدولي 1701 وورقة الإجراءات التنفيذية ‏المنبثقة عنه”.

وقال:”كُنّا نأمل من وزير خارجية لبنان بأن يقوم بالحد الأدنى من واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه جرائم العدو، ‏‏باستنكارها ووضعها أمام المجتمع الدولي ومطالبته القيام بواجبه بفرضه على العدو تنفيذ اتفاق وقف ‏إطلاق ‏النار، ولكنه ذهب بعيداً في افتراءاته لاتهام حزب الله بالتنصل من وقف إطلاق النار في موقف ‏خطير جداً ينقلب ‏على الثوابت الوطنية وسياسات الحكومة ويعطي العدو تبريراً لاعتداءاته وصك براءة ‏مفتوح للمضي في إجرامه”.

وأكد الموسوي أن حزب الله “ملتزم بما التزمت به الحكومة اللبنانية بموجبات القرار 1701 وورقة الإجراءات التنفيذية، ‏ومن ‏أبسط واجبات وزير الخارجية أن يلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية ‏‎وسياسات الحكومة التي عليها أن ‏تبادر إلى ‏تصحيح تصريحات هذا الوزير كونها تشوّه الحقائق وتضر بالمصلحة الوطنية”.